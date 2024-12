Infortunati Milan, oggi giornata decisiva: Fonseca incrocia le dita e coltiva quella clamorosa tentazione. Tifosi spiazzati

Infortunati Milan, oggi sarà la giornata decisiva per Pulisic: previsto il ritorno in gruppo dell’americano, Fonseca incrocia le dita

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, quella di oggi in casa Milan sarà una giornata decisiva per quanto riguarda Christian Pulisic. L’americano, fermo dal primo tempo della gara persa contro l’Atalanta dello scorso 6 dicembre, ha svolto ieri un lavoro personalizzato e dovrebbe tornare oggi in gruppo.

L’idea iniziale di Fonseca era quella di portarlo in panchina per poi schierarlo dal primo minuto contro la Juve in Supercoppa Italiana ma la contemporanea assenza di Okafor, Leao e probabilmente Loftus-Cheek potrebbe spingere il tecnico a schierare Pulisic dal primo minuto. Valutazioni in corso.