Infortunati Milan, l’annuncio in diretta di Max Allegri: chi recupera tra Rabiot, Jashari, Pulisic e Gimenez. Le ultimissime notizie

Massimiliano Allegri può tirare un sospiro di sollievo in vista della partita di domani sera contro il Parma. Dopo un periodo costellato da infortuni, il tecnico del Milan ha confermato in conferenza stampa di stare recuperando pedine fondamentali.

«Abbiamo recuperato Pulisic che sarà a disposizione», ha dichiarato l’allenatore, confermando che l’esterno statunitense torna nell’elenco dei convocati dopo l’infortunio in Nazionale. Il rientro di Pulisic aggiunge qualità e alternative all’attacco rossonero, anche se partirà inizialmente fuori per recuperare gradualmente il ritmo partita.

Altrettanto positive sono le notizie sulla condizione fisica di altri due elementi: «Estupinan e Jashari hanno migliorato la condizione», ha aggiunto Allegri. Questi progressi offrono maggiore profondità alla rosa e permettono di gestire meglio le energie dei titolari.

Tuttavia, il Milan dovrà fare a meno di due pilastri importanti per quest’ultima gara prima della sosta. Allegri ha infatti confermato: «Rabiot rimarrà fuori, tornerà dopo la sosta, così come Gimenez». Sia il centrocampista francese sia l’attaccante argentino mirano a rientrare in gruppo per essere al meglio in vista del Derby di Milano del 23 novembre.