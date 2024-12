Infortunati Milan, Fonseca sorride! Nulla di preoccupante, loro due ci saranno con l’Atalanta

Infortunati Milan, Paulo Fonseca avrà a disposizione per la gara di domani sera contro l’Atalanta sia Maignan che Theo Hernandez

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, può sorridere in vista della gara di domani contro l’Atalanta.

Buone notizie da Milanello: Mike Maignan e Theo Hernandez hanno lavorato in gruppo

e saranno a disposizione di Paulo Fonseca nel big match di Bergamo. I due francesi avevano saltato per precauzione l’impegno di Coppa Italia contro il Sassuolo, ma come anticipato nel post-gara coi neroverdi dallo stesso tecnico portoghese, le loro condizioni non preoccupavano più di tanto. E infatti da ieri sono a tutti gli effetti abili e arruolati.