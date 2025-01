Infortunati Milan, minutaggio stabilito! Conceicao può averlo solo per... Ultimissime

Infortunati Milan, Rafael Leao può essere in panchina lunedì nella finalissima contro l’Inter: il portoghese ha un minutaggio di 20 minuti

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, domani in casa Milan sarà la giornata decisiva per Rafael Leao:

PAROLE – «Domani è il giorno. Rafa Leão, alla vigilia della finale di Supercoppa contro l’Inter, proverà ad allenarsi per la prima volta con il gruppo. In serata, deciderà e ci sono due possibilità. Sorriso: andrà in panchina nel derby. Tristezza: rinuncerà, arrendendosi al problema al flessore sinistro che lo tiene fuori dal 20 dicembre. Rafa stamattina è andato in campo da solo, per provare a esserci contro l’Inter. Alle 12 italiane ha fatto allenamento a Riad: lui e lo staff, per capire come evolve l’infortunio. Il problema in gran parte è superato ma con questi infortuni non si scherza. Al momento, diciamo, l’ottimismo non abbonda: è praticamente impossibile che Leão abbia la condizione per iniziare la partita, diciamo che una proiezione verosimile si aggira sulla ventina di minuti, da spremere nella parte finale di partita. Il Milan invece si è allenato nel pomeriggio di Riad, poco dopo l’ora di pranzo italiana. Giocatori stanchi per la partita di ieri ma decisi a recuperare per la finale: la rimonta della notte saudita ha dato morale a tutti. La buona notizia di giornata è il recupero Loftus-Cheek, che con la Juve non è andato nemmeno in panchina: RLC ha lavorato in gruppo, assieme a chi non ha giocato contro i bianconeri, e sarà convocabile per l’Inter».