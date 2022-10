Infortunati Milan: CDK torna col Monza, Kjaer con la Dinamo? Ultime sui tempi di recupero dall’infermeria

Come informa Tuttosport Charles De Ketelaere, proprio come Mike Maignan, tornerà disponibile a partire dalla gara del 22 ottobre contro il Monza.

Si potrebbe attendere qualche giorno in più per Simon Kjaer che dovrebbe rientrare in Champions con la Dinamo. Tra gli infortunati del Milan restano poi da recuperare i lungodegenti Florenzi e Ibrahimovic.