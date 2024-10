MN24 - Infortunati Milan, Calabria oggi ancora a parte: Sportiello e Loftus-Cheek...

Infortunati Milan, le ultimissime notizie sui giocatori attualmente non a pieno della condizione direttamente da Milanello

Paulo Fonseca, questa mattina, ha condotto allenamento in vista della partita di campionato contro l’Udinese. Come appreso dalla nostra redazione Davide Calabria ha lavorato a parte, mentre Ruben Loftus-Cheek ha svolto metà allenamento a parte in campo e l’altra metà in palestra.

Per quanto riguarda Sportiello, portiere del Milan, sta proseguendo il lavoro verso il recupero. Bisognerà ancora attendere prima di rivederlo in campo.