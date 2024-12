Infortunati Milan, Fonseca può sorridere: in tre rientrano con la Roma, l’infermeria si svuota

Infortunati Milan, Paulo Fonseca può sorridere in vista della gara di domenica prossima con la Roma: in tre pronti al rientro

Come riferito dal Corriere dello Sport, in casa Milan non c’è solo preoccupazione per le condizioni di Rafael Leao.

C’è anche una notizia positiva però a Milanello e riguarda il primo allenamento in gruppo di Ismael Bennacer dopo il grave infortunio al polpaccio di settembre scorso. L’algerino ieri per la prima volta ha lavorato con la squadra e punta ad esserci in panchina contro la Roma il 29 dicembre. Per il Milan è come se fosse un nuovo acquisto. Pulisic e Morata sono gli altri due

giocatori che recupereranno per la partita contro la squadra di Ranieri.