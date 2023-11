Infortunati Milan: i casi aumentano, il club ora vuole vederci chiaro

Quelli di Leao e Calabria sono gli ultimi due casi di infortunati in casa Milan. La lista si allunga e il club vuole vederci chiaro

come riportato da Calciomercato.com in casa rossonera sarà certamente aperto un dibattito in merito alla lunghissima lista di infortuni (molti dei quali di natura muscolare) che hanno afflitto il club rossonero in questa prima parte di stagione. Le due settimane nel chiuso di Milanello serviranno per fare una profonda analisi generale di quello che non ha funzionato negli ultimi 30 giorni e trovare una chiave di volta per invertire la rotta.