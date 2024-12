MN24 - Infortunati Milan, tegola pesante per Fonseca! Anche lui out con la Stella Rossa. E Florenzi...

Infortunati Milan, grossa tegola per Fonseca: Okafor assente dalla rifinitura in vista della gara contro la Stella Rossa

Come appreso dalla nostra redazione, oltre a quella di Christian Pulisic c’è anche un’altra pesante assenza in casa Milan in vista della gara di domani contro la Stella Rossa a San Siro.

Non c’è Noah Okafor che dunque si aggiunge alla lista degli indisponibili per la gara di domani. Presente invece a Milanello Alessandro Florenzi che si sta allenando individualmente in palestra: il recupero prosegue.