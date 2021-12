Infermeria Milan: oggi nuovi esami per Leao, le ultime sugli infortunati

Infermeria Milan: le ultime sugli infortunati rossoneri a partire da Leao, che questa mattina svolgerà un controllo…

Il calo del Milan è dovuto purtroppo anche dalla situazione infortunati. L’infermeria rossonera migliora ma non crea certezze al Centro Sportivo di Carnago.

Tra oggi e domani si saprà meglio quanto tempo Rafael Leao dovrà attendere per il suo recupero completo, oltre a Theo Hernandez, con il secondo volenteroso di tornare in campo già mercoledì contro l’Empoli.

In più occorre valutare anche Ante Rebic e Davide Calabria, entrambi out da quasi 1 mese e a caccia di un recupero lampo in vista della sfida del 6 gennaio contro la Roma a San Siro.

Insomma Pioli rivuole i suoi simboli, in attesa di qualche rinforzo in più dal mercato invernale e una Coppa D’Africa, che potrebbe essere rinviata per la gioia del tecnico rossonero.