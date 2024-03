Inchiesta Milan, Marchetti spaventa: «C’è da capire se è stato commesso reato sportivo»

Luca Marchetti è intervenuto negli studi di Sky Sport dicendo la sua in merito all’inchiesta che sta coinvolgendo il Milan

LE PAROLE – «L’indagine mira a capire di chi è la proprietà del Milan, l’ipotesi sarebbe quella di non aver comunicato come è composto l’organigramma del Milan. Generalmente questo tipo di reato non essendo il Milan quotato in borsa, potrebbe diventare rilevante se questo tipo di cosa comporta una violazione, o è come lo ha descritta il Milan».