Inchiesta Juve, l’avvocato Rombolà: «La penalizzazione di 15 punti è anomala»

Carlo Rombolà, noto avvocato, ha commentato la penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juve nell’ambito dell’inchiesta plusvalenze

Ospite a TMW Radio, Carlo Rombolà ha parlato così della situazione in casa Juve:

«E’ una situazione anomala. Faccio una premessa: nessuno ad oggi ha la verità in tasca, ci sono diversi tasselli di un puzzle molto corposo e intricato che devono venire alla luce. Per ora quindi è solo un’analisi interpretativa rispetto a quello che vede. La cosa peggiore da fare in questo momento è farsi condizionare da simpatie e antipatie sportive, è il modo perggiore di avvicinarsi ad argomenti così delicati. Perché tutti questi punti? Immagino che i giudici abbiano individuato nella condotta della Juve qualcosa di talmente grave che meritasse una punizione ulteriore rispetto a quella chiesta dalla Procura. E’ una decisione anomala ma che immagino che sarà esplicitata nelle motivazioni».