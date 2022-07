Impallomeni: “L’Inter è favorita, il Milan lo vedo dietro la Juventus”

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni. Le sue parole sulla nuova corsa scudetto

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni. Le sue parole sulla nuova corsa scudetto:

«Per me l’Inter, in attesa che finisca il mercato, è la squadra da battere. Non riesco a capire perché Inzaghi si nasconda, ha la squadra più forte e deve solo vincere. Poi ci sono Juve, Milan, Roma e Napoli».