Impallomeni: «Il Milan si sta muovendo bene, era partito in ritardo»

Samuele Dalla Bona, ex calciatore del Napoli, ha parlato del Milan e calciomercato: le sue dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Samuele Dalla Bona ha parlato così del calciomercato e del Milan:

«Il Milan è partito in ritardo, ma ora si sta muovendo bene. La Juve si era mossa subito alla grande peccato per l’infortunio di Pogba ora gli servono due nuovi acquisti per tornare competitiva. L’Inter si è mossa bene con l’arrivo di Lukaku, attaccante sposta gli equilibri».