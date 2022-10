Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha analizzato i risultati del calcio italiano in Champions League

Ospite a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato dei risultati delle italiane in Champions League:

«E’ vero. Non è così altamente competitivo il campionato ma non c’è forse tutta questa distanza, tranne qualche eccezione. Avanti 3 su 4 in Champions è un successone».