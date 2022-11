Stefano Impallomeni ha parlato delle tante polemiche che hanno coinvolto Daniele Adani negli ultimi giorni: le sue dichiarazioni

A TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato di Lele Adani:

«Lo rispetto perché è uno competente, ma può piacere o meno ma è sempre stato così. E’ un appassionato, non si può dire che non sia uno competente. Nel servizio pubblico non siamo abituati, è un punto di rottura».