Immobile, domani la consegna della Scarpa D’Oro in Campidoglio

Domani sarà una giornata molto speciale per Ciro Immobile e per tutto il mondo Lazio. Il bomber biancoceleste verrà premiato durante una cerimonia ufficiale in Campidoglio per la conquista della Scarpa D’Oro. 36 i gol nello scorso campionato per Immobile, che ha eguagliato il record di Gonzalo Higuain, trascinando la Lazio alla conquista della qualificazione in Champions League.

L’evento verrà trasmesso da Sky Sport 24, in streaming sul sito del Comune di Roma e sui canali ufficiali del club biancoceleste.