Il videomessaggio di Ibrahimovic per Ancelotti: «Complimenti e come allenatore sei il numero uno». Le parole dell’attaccante svedese del Milan

Simpatico siparietto tra Zlatan Ibrahimovic e Carlo Ancellotti a “Che Tempo che fa”, con l’attaccante del Milan che ha inviato un videomessaggio al tecnico italiano. Ecco le parole dello svedese:

«Ciao Carlo mio, complimenti per tutto quello che hai fatto. Hai vinto tutto, come allenatore sei il numero uno. Ho avuto fortuna ad averti come allenatore, ma anche tu hai avuto fortuna ad avermi come giocatore. Ma la mia fortuna più grande è averti conosciuto come persona. Non è un segreto quello che stai facendo, te lo meriti tutto. Ti voglio bene. E non mi dire più che non sei ricco e che ti devo prestare i soldi perchè adesso stai più bene (sorride, ndr). Carlo ti voglio bene, complimenti e un grande saluto. Ciao!».