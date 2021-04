Beppe Sala: «Non credo di sbagliare con il mio atteggiamento sullo stadio»

Il sindaco Beppe Sala ha spiegato come non sia sbagliato dal suo punto di vista avere dubbi sul progetto del nuovo San Siro

Il sindaco Sala, ritornando a commentare la questione riguardante il progetto della costruzione del nuovo San Siro, ha sottolineato:

«Mi erano dispiaciute le parole del club nerazzurro ma credo che uno non si debba fermare troppo sulle parole. Certamente non è un problema di programma, il tema di San Siro lo discuteremo ed è un già a livello di giunta. Io non posso che ribadire il fatto che sbaglio a chiedere garanzie rispetto all’interlocuzione se si presenta un progetto in cui San Siro è meno della metà dell’investimento? Io penso di no, penso che non sbaglio. Tutti sanno dove sono, sto a Palazzo Marino, sono lì pronto a discuterne».