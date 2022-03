Il retroscena su Kessié: «Giocava da difensore centrale, poi...»

Massimo Drago, ex allenatore di Kessié al Cesena, ha parlato del centrocampista ivoriano al media catalano, Sport



Massimo Drago, ex allenatore di Kessié al Cesena, ha parlato del centrocampista ivoriano al media catalano, Sport:

GLI INIZI – «Franck aveva appena 19 anni quando è venuto in prestito al mio Cesena, in serie B. E’ stato uno dei tanti talenti della Primavera dell’Atalanta, dove aveva sempre giocato da difensore centrale. Tuttavia, non mi ci è voluto molto per scoprire che aveva tutte le qualità per passare a centrocampo. Inizialmente Kessie era il nostro quinto difensore centrale, ma ci ha sorpreso tutti ed è diventato presto il leader del nostro centrocampo con 37 presenze e 4 gol. Gli mancava la concentrazione per essere un buon centrale, ma era molto difficile batterlo nei duelli individuali e, inoltre, aveva personalità, tempi di gioco, tecnica e giocate decisive».