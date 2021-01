Il Milan entra nel mondo delle criptovalute: partnership con Socios

Il Milan entra nel mondo delle criptovalute siglando il proprio accordo di partnership con l’azienda Socios

AC Milan e Chiliz, l’azienda fintech blockchain leader a livello mondiale, annunciano una nuova partnership globale a lungo termine con Socios.com. L’accordo prevede il lancio del $ACM Fan Token sulla popolare piattaforma nelle prossime settimane.

Questa nuova partnership, oltre a ed essere un altro importante tassello nel percorso di innovazione del Milan, è strategica per i rossoneri per accrescere la propria presenza sul digitale e coinvolgere ed interagire in maniera innovativa con la fanbase globale, soprattutto in questi tempi difficili.

I fan in possesso del nuovo $ACM Fan Token avranno accesso ad un’ampia serie di benefit inclusa la possibilità di influenzare molte decisioni del Club in maniera attiva ogni stagione, oltre a usufruire di premi e VIP experiences, promozioni pensate dal Club e dagli sponsor, giochi, concorsi, e lo status di “super-fan”.

Al momento del lancio, i Token “Milan Devils” che utilizzano la funzione Locker Room su Socios.com verranno trasformati in $ACM Fan Token.