Il Milan compra molto all’estero: ecco il motivo di questa scelta

Tuttosport spiega i motivi che spingono il Milan ad investire frequentemente su giocatori che militano all’estero

Tuttosport spiega i motivi che spingono il Milan ad investire frequentemente su giocatori che militano all’estero: alla base della scelta dei rossoneri c’è sicuramente un fattore economico visto che in Italia spesso le società tendono a pagare a caro prezzo i propri giocatori, talvolta gonfiando anche il prezzo dei cartellini.

L’altro motivo è prettamente fiscale: con il decreto crescita infatti i rossoneri possono pagare meno tasse sull’ingaggio lordo di un giocatore nel caso in cui quest’ultimo sposti la residenza fiscale in Italia per almeno 24 mesi continuativi.