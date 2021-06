Il Milan ci riprova con il nuovo Hauge, trattativa avviata

Il Milan guarda anche i campionati minori per scovare giovani talenti. C’è un nome nuovo sul taccuino milanista

Il Milan guarda anche i campionati minori per scovare giovani talenti. L’anno scorso era stato il turno di Hauge, prelevato dal Bodo Glimt. In queste ultime ore i rossoneri hanno avviato i dialoghi con il Copenhagen per Mohamed Daramy, 19enne attaccante esterno.

I rossoneri possono prelevarlo con pochi milioni di euro, scommettendo su uno dei giovani più promettenti del calcio danese.