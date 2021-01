Il Milan celebra Kobe Bryant: un anno senza te. Ciao Mamba

Kobe Bryant è scomparso tragicamente un anno fa: sui social è arrivato il ricordo del Milan all’indimenticabile giocatore Nba tifoso rossonero e amante dell’Italia dove ha passato la propria infanzia.

💜💛 Kobe Bryant ❤️🖤

A year without you. Your memories help fill the void in our hearts.

Un anno senza te: ciao Mamba. #SempreMilan #SempreKobe pic.twitter.com/ulzueRc5uY

— AC Milan (@acmilan) January 26, 2021