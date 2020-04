Il Milan apre un canale di mercato con l’Udinese, già avviati i contatti

Il Milan ha avviato i contatti con l’Udinese per ragioni di mercato. Il Milan ha come priorità la ricerca di un portiere e di un centrocampista

Finora soltanto qualche chiacchierata informale, ma nelle prossime settimane potrebbe esserci qualcosa di più. Il Milan ha avviato i contatti con l’Udinese per ragioni di mercato. Dalle valutazioni fatte in Casa Milan, l’Udinese potrebbe essere il club privilegiato per alcune trattative. Un paragone potrebbe essere fatto con il 2017, quando i rossoneri mantennero un canale preferenziale con l’Atalanta per alcune operazioni di mercato.

Il Milan ha come priorità la ricerca di un portiere e di un centrocampista. Musso e De Paul, in questo senso, rappresentano due obiettivi interessanti e cono prezzi non proibitivi. Il portiere friulano è il primo nome sulla lista in caso di partenza di Donnarumma, mentre il trequartista argentino è una necessità vista le lacune rossonere a centrocampo.