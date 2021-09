Il Milan a punteggio pieno: è la seconda volta consecutiva

Il diavolo a nove punti dopo tre giornate come la scorsa stagione. Ecco le partenze delle ultime sei stagioni

Il diavolo a nove punti dopo tre giornate come la scorsa stagione. Ecco le partenze delle ultime sei stagioni analizzate dal Corriere dello Sport.

Il Milan a 9 punti in classifica per il secondo anno consecutivo. I rossoneri, tolta la scorsa stagione, nelle ultime avevano sempre faticato nelle prime giornate, commettendo sempre qualche passo falso. Nel 19/20 avevano 6 punti, 3 nel 18/19 ma con una gara in meno, 6 anche nel 17/18 e solo 3 nel 16/17. Che questa nuova super partenza possa essere di buon auspicio per un’ottima posizione al traguardo.