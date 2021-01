Il Giorno: «Milan femminile all’assalto della Supercoppa»

Il Giorno: il Milan femminile sul tardo pomeriggio sfiderà la Fiorentina di Antonio Cincotta nel match valido per la semifinale di Supercoppa

«Milan femminile all’assalto della Supercoppa» – questo il dedicato al Diavolo di Maurizio Ganz de Il Giorno in edicola questa mattina. Le rossonere affronteranno alle ore 18:00 la Fiorentina di Antonio Cincotta, quest’ultimo assente per Covid.

Tra le file viola, come riferito QUI, mancheranno diverse giocatrici importanti, su tutti Breitner e Mascarello, fulcri del centrocampo toscano. Out anche Piemonte per conarivus e Adami per squalifica.