Il giornalista: «In Italia non crescono più i nuovi Pirlo»

Il giornalista Matteo Marani ha analizzato le cause dei problemi del calcio italiano. Le dichiarazioni dopo l’eliminazione dell’Italia a Sky Sport 24.

DICHIARAZIONI – «Siamo fermi al medioevo del calcio per gli impianti anche rispetto a paesi più piccoli che hanno stadi moderni. I settori giovanili sono abbandonati da anni, gli allenatori pensano di essere Guardiola, non si punta a crescere nuovi Pirlo. Da 12 anni non vinciamo una Champions, non arriviamo più nemmeno ai quarti di finale. L’ultima Europa League l’ha vinta il Parma. La squadra di giovedì aveva giocatori che non hanno presenze in coppe europee. Un conto è giocare in Serie A, un conto è quando ci si gioca il Mondiale».