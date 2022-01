Il giornalista: «Errore abnorme, ma Serra ha fatto una piccola rivoluzione»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dalle colonne de Il Fatto Quotidiano, il giornalista Lorenzo Vendemiale ha commentato l’errore arbitrale di Serra in Milan Spezia:

«Sull’episodio in sé, non c’è praticamente nulla da dire: un obbrobrio tecnico, dettato dalla fretta, dall’inesperienza o dalla tensione, chissà. Ma non c’è altro da aggiungere: nessuna dietrologia, un semplice sbaglio in buona fede. E questo perché Serra ha commesso un errore abnorme e una piccola rivoluzione: ha mostrato che anche un arbitro può chiedere scusa. E ha dimostrato cosa succede quando lo fa: niente».