Il futuro di André Silva sarà all’Eintracht Francoforte? Ecco le due strade

Milan pensa anche alle uscite e quindi alla soluzione migliore per cedere a titolo definitivo André Silva all’Eintracht Francoforte

Il Milan ha bisogno di far cassa per poter da un lato ampliare il budget per il calciomercato e dall’altro effettuare qualche plusvalenza per il Financial Fair Play. Il principale indiziato pare essere proprio André Silva, attualmente in prestito all’Eintracht Francoforte.

Le due strade – Il Milan potrebbe aspettare la decisione dei tedeschi di riscattarlo, ma in virtù della plusvalenza quest’estate dovrà essere venduto a più di 15,2 milioni di euro o quella del 2021 a più di 7,6 milioni. Oppure inserirlo nella trattativa per il riscatto di Rebic sempre guardando la questione plusvalenza.