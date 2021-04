Il fattore K: Kessie raggiunge un record di Kakà

Frank Kessie ha timbrato il cartellino anche ieri pomeriggio. L’ivoriano raggiunge Ricardo Kakà per un record

Frank Kessie ha timbrato il cartellino anche ieri pomeriggio. Contro il Parma è arrivato il decimo centro in Serie A grazie ad un rasoterra che è valso il temporaneo due a zero.

L’ivoriano arriva in doppia cifra dopo trenta giornate: per il centrocampista doppia cifra di reti in stagione dopo le prime 30 partite, un record che no si vedeva dai tempi di Kaká nel 2008/09. Ormai il numero 79 è un punto fermo della squadra e colleziona prestazioni di livello come ai tempi dell’Atalanta.