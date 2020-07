Il consiglio di Costacurta al Milan: «Ibra fenomeno, ma serve il sostituto»

L’ex difensore del Milan Costacurta ha voluto lanciare un consiglio ai rossoneri in merito a Ibrahimovic e alla sua probabile permanenza

Ecco le parole di Costacurta ai microfoni di SkySport in merito alla permanenza di Ibrahimovic al Milan anche per la prossima stagione.

«Ibra è un fuoriclasse, ha grande capacità di dialogare con i compagni, mandarli in porta. Sa tenere la palla e giocare di sponda. E’ un centravanti davvero completo. È chiaro però che ci voglia qualcuno per farlo rifiatare, non può giocare tutte le partite dal primo minuto. Mi piacerebbe che il Milan riuscisse a prendere qualcuno con le sue caratteristiche: non è facile ma secondo me c’è»