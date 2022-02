Il commento: «Lotta scudetto? Il Milan viaggia tranquillo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il commento di Andrea Masala, giornalista della Gazzetta dello Sport, alla lotta scudetto e al percorso del Milan:

« Il Milan risale e nel frattempo si porta avanti con i rinnovi dei suoi giovani più in gamba, vedi Theo Hernandez. Domani a pranzo apparecchia per prendersi i tre punti contro una Samp che chiede a Giampaolo, uno dei tanti ex tecnici rossoneri nell’ultimo decennio, di allontanarsi dalla zona retrocessione. Pioli viaggia più tranquillo: sfiderà avversarie molto più indietro in classifica fino al faccia a faccia con il Napoli a marzo»