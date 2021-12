Ikone Lille: il giocatore è della Fiorentina. L’annuncio del club

Ikone Lille: il giocatore è praticamente della Fiorentina. L’annuncio del club francese è arrivato sul sito, l’ufficialità sarà a gennaio

Con un anno di ritardo, Jonathan Ikone è riuscito ad approdare in Italia, ma non al Milan. Infatti, l’esterno ex Lille è a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Fiorentina.

Ikoné arriva a Firenze per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Il Lille ha comunicato la chiusura dell’operazione sul proprio sito: l’ufficialità è attesa al 3 gennaio, quando aprirà il mercato in Italia.