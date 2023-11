Ielpo sui tanti infortuni al Milan: «Si tratta di cambiare e non di cercare un colpevole». Le parole dell’ex calciatore

Mario Ielpo ha parlato ai microfoni di TMW del problema infortuni al Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«I giocatori ti vengono a mancare e spesso succede nello stesso ruolo. Non ci sono mai certezze e bisogna correre dietro l’emergenza. Non si tratta di cercare un colpevole. Si tratta di cambiare. Quando le cose non vanno bene si prova a cambiare per capire che cosa può succedere».