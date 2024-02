Ielpo sicuro sul rossonero: «Buon giocatore, ma non ha mai fatto quello step in più» ha detto a Tutti Convocati

L’ex portiere del Milan Ielpo ha parlato a Tutti Convocati su Radio 24 per analizzare la situazione in casa rossonera. Le sue parole.

INTER-JUVE – «Il Milan tifa per il pareggio in Inter-Juve per continuare a sperare nello Scudetto? Diciamo che i rossoneri hanno due risultati su tre, perchè anche la vittoria della Juventus non sarebbe malissimo in quell’ottica»

PIOLI – «Il ciclo di Pioli sembra essere finito, ma non tanto per i risultati, ma per una fine naturale. A meno di imprese vincendo l’Europa League è difficile immaginarsi che il Milan possa rientrare in corsa per lo Scudetto»

CALABRIA – «Calabria è rimasto un buon giocatore, non ha fatto quello step in più in carriera, ma ci mette sempre il cuore. I tifosi del Milan si sono scordati che Pioli ha contribuito a regalargli uno splendido Scudetto solo due stagioni fa»