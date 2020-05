Ielpo: «Al Milan ogni anno i dirigenti e l’allenatore sulla graticola»

Mario Ielpo si è schierato a difesa di Paolo Maldini, messo ai margini dalla famiglia Singer che vuole trovare nuovi capri espiatori

Mario Ielpo si è schierato a difesa di Paolo Maldini, messo ai margini dalla famiglia Singer che vuole trovare nuovi capri espiatori: «Il Milan non ha pace. Ogni anno, in questo momento nascono certi discorsi e questo dice molto sui problemi del Milan. A obiettivo ancora non raggiunto l’allenatore e non solo viene messo sulla graticola. Da una parte tutti ci auguriamo che Maldini rimanga, perché Paolo è il Milan. Quello che mi preoccupa è che il Milan si snaturi completamente: non è più il Milan, ma nemmeno una squadra italiana. Tutti stranieri e non ambientati nella realtà italiana» ha dichiarato l’ex portiere rossonero a Radio 24.