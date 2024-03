Icardi Milan: suggestione quasi impossibile da realizzare. Ci sono due MOTIVI che ostacolano l’affare per l’attaccante argentino

Secondo quanto riferito da TMW, nonostante le voci dell’ultim’ora su un possibile interesse del Milan per Mauro Icardi, resta quasi impossibile la suggestione di vedere l’attaccante argentino indossare la casacca rossonera.

Due motivi in particolare: per prima cosa, Maurito non avrebbe intenzione di giocare in club avversari dell’Inter, come Juventus o Milan appunto. Poi c’è l’ostacolo ingaggio: Icardi percepisce 10 milioni di euro annui, totalmente lontano dai paletti finanziari del Diavolo.