Icardi al Milan? Zanetti alimenta le fantasie dei tifosi rossoneri

Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha parlato della questione relativa a Mauro Icardi, negando un suo possibile ritorno

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, è intervenuto in una diretta Instagram di ESPN. Tra i vari argomenti toccati, l’ex capitano nerazzurro si è soffermato sul tema Icardi, negando un futuro ritorno dell’attaccante argentino. Parole che mettono legna sul fuoco delle speranze dei tifosi rossoneri, che sognano il clamoroso acquisto. Queste le dichiarazioni:

«In questo momento non stiamo parlando di calciomercato, la cosa più importante è la salute. Icardi tornerà? Non lo so, non credo. Avremo tempo per pensarci».