Ibrahimovic pronto a salutare San Siro: le novità verso Milan Verona, la sfida che chiuderà la stagione dei rossoneri

Domenica sera il Milan ospiterà il Verona per l’ultima gara del campionato. Sarà l’ultima in maglia rossonera per molti giocatori compreso, molto probabilmente, Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese, che ancora non ha preso una decisione definitiva per il suo futuro, avrebbe voluto tornare in campo e salutare in grande stile. Tuttavia l’infortunio al polpaccio non gli consentirà di essere della partita. Da vedere se e come saluterà il pubblico rossonero. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.