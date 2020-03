Ibrahimovic stakanovista: ecco gli allenamenti dello svedese a Stoccolma

Milanello chiuso? No problem, i ragazzi continuano gli allenamenti da casa come ad esempio Ibrahimovic e il suo percorso personalizzato

Milanello resterà chiuso almeno per un’altra settimana e i ragazzi del Milan stanno proseguendo degli allenamenti personalizzati a casa loro. Alcuni di loro, Ibrahimovic e Leão, sono tornati nel loro paese ma non si fermano un secondo per non farsi trovare impreparati.

Come riporta La Gazzetta dello Sport Ibra sta esenguendo in casa sua a Stoccolma lo stesso lavoro sulla corsa dei suoi compagni ma si differenzia negli esercizi di forza è lo stesso ma si differenzia, piuttosto, è nel lavoro di forza. Sta eseguendo cosiddetto ”circuit training”, ovvero esercizi di forza sotto forma di circuiti a tempo in modo da lavorare sia sulla componente muscolare che su quella aerobica.