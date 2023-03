Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato a Sky dopo la partita contro l’Udinese. Le dichiarazioni

RECORD – «È meglio che Billy tiene questo record, non voglio averlo… Sono orgoglioso di entrare nella storia di questo club. Ha grande storia, grandi giocatori, se c’è il mio nome qui in mezzo mi dà tanto e significa tanto per me. Questo gol non ha portato i tre punti. Questa era anche la prima partita da capitano, è stato un orgoglio, ma non è andata come volevamo. Mi sentivo molto bene. È 14 mesi che non iniziavo una partita. L’importante è stare bene, se sto bene come oggi posso giocare. Non ho dubbi su me stesso, credo ancora in me stesso».

COME HA VISSUTO QUESTI MOMENTI – «C’è ancora spazio. Isma oggi è venuto in camera mia e mi ha detto che voleva che io fossi il capitano. Gli ho detto va bene togliti la pressione. Ero concentrato, di stare bene e affrontare la partita come sempre faccio, preparandola nel miglior modo che potessi fare. Purtroppo non è andata bene ma bisogna continuare e alzare il livello».

TROPPI ALTI E BASSI – «Bisogna capire. Ci sono due scenari: il primo è quando giochi da essere campioni d’Italia, l’altro è giocare da campioni d’Italia. Quando giochi da campione d’Italia sei un oggetto per tutte le squadre che vogliono vincere. Quest’anno giochiamo sotto pressione tutte le partite, ed è normale quando giochi in un grande club per trofei. Devi essere pronto perché tutti vogliono battere il Milan. Questa squadra non ha esperienza di giocare da campioni d’Italia. Per quello arrivano gli up e down, non siamo stati in grado di tenere l’alto livello in tutte le partite. Non abbiamo avuto equilibrio di stare sempre al massimo ma bisogna continuare».

ASSENTE IN LISTA CHAMPIONS – «Rabbia no, ognuno vuol giocare in Champions. Quando è arrivato il momento di mettere i nomi in lista non ero pronto. Rispetto la scelta, ora preparo la squadra nel miglior modo, le sto vicino e faccio quello che posso fare. Ho fiducia nella squadra e faranno bene col Napoli».

6 SQUADRE ITALIANE NELLE 3 COPPE EUROPEE – «È molto positivo. All’inizio eravamo 7, ora 6. 3 in Champions, il resto in Europa League e Conference League. Significa che l’Italia e la Serie A prende più punti per il prossimo anno. Il campionato sta andando bene secondo me. Quando hanno giudicato la Serie A che non è bella come la Premier League poi l’Italia ha vinto l’Europeo non si parlava tanto in quel momento. Vedo una cosa positiva, significa che il campionato è forte, sta andando avanti».

FINO A QUANDO VUOLE GIOCARE – «Se sto bene voglio continuare. Chi smette si lamenta in futuro che ha smesso. Se sto bene voglio continuare e fare di più. Ho sofferto troppo in 14 mesi, questa è una rivincita. Continuare al Milan? Io sto bene qui, dipende da loro cosa cercano, cosa puntano. Io sono disponibile, voglio stare bene e giocare come oggi».

RIGORE – «Ho tirato bene il primo ma ha fatto una bella parata. Nel secondo ho pensato metto il pallone e il portiere dentro la porta».