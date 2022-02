ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ibrahimovic, il rientro si allontana ancora: ultime sul recupero dell’attaccante svedese del Milan

Ancora non c’è una data precisa per il rientro in campo di Zlatan Ibrahimovic che pure ieri si è allenato a parte in palestra.

Secondo La Gazzetta dello Sport pure il derby di martedì in Coppa Italia rischia di diventare un obiettivo complicato. Si potrebbe andare quindi ancora più in là col calendario.