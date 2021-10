Ibrahimovic punta i 400: ecco l’ennesimo dato che potrebbe agguantare

Zlatan Ibrahimovic, alla soglia dei 40 anni, ha ancora alcune soddisfazioni da levarsi prima di terminare la sua immensa carriera. Eccone una

Arriverà prima o poi. Se non questa, la prossima o quella dopo ancora. Ma Zlatan Ibrahimovic è a caccia di un altro gigante record per aggiornare la sua infinità raccolta dati relativa ai gol segnati nella propria carriera.

Ibrahimovic, infatti, è a caccia della sua quattrocentesima rete in tutti i Campionati Nazionali in cui ha giocato. Il primo gol lo siglò esattamente 22 anni fa, ovvero, il 30 ottobre 1999. Quando lui siglava il suo primo centro da professionista, il 15% dei giocatori in Serie A non era ancora nata (74 giocatori su 489).