Ibrahimovic al centro del nuovo Milan: Cardinale gli affiderà queste quattro scelte

Ibrahimovic al centro del nuovo Milan: Cardinale gli affiderà queste quattro decisioni. TUTTI gli aggiornamenti

Zlatan Ibrahimovic è pronto a plasmare con le sue mani il Milan del futuro. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Cardinale ha deciso di affidare allo svedese le grandi scelte.

In particolare, l’ex attaccante avrà grande voce in capitolo su quattro macro argomenti: in primis sulla questione allenatore, poi deciderà sulla squadra, sul mercato e sulle scelte relative all’Under 23 rossonera, il tutto avvalendosi della collaborazione di uomini di fiducia come Kirovski.