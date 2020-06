Oggi pomeriggio andrà in scena a San Siro alle 17:15 il match tra Milan-Roma, ma in campo e in panchina non ci sarà ancora Ibrahimovic

Come ha riferito ieri pomeriggio Pioli in conferenza stampa quest’oggi Ibrahimovic non si siederà nemmeno in panchina per il match tra Milan e Roma nonostante in settimana abbia svolto alcuni allenamenti di gruppo e pareva potesse essere almeno convocato.

Le parole di Pioli in conferenza stampa – «Zlatan ha bisogno di lavorare e domani non ci sarà in panchina, deve ancora lavorare per essere al meglio e domani non sarà della partita contro la Roma»