Ibrahimovic Milan, ritorno sempre più vicino: il piano di Cardinale

Zlatan Ibrahimovic potrebbe davvero tornare al Milan per avere un ruolo in società: Gerry Cardinale studia il piano per convincerlo

Zlatan Ibrahimovic sempre più verso il ritorno al Milan, con un ruolo operativo a stretto contatto con Pioli e la squadra. È questa l’idea dei rossoneri.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, Cardinale tornerà a Milano per Milan-PSG: sarà l’occasione per incontrare nuovamente lo svedese e convincerlo al ritorno. I contatti tra il club e l’ex attaccante sono stati costanti in queste ultime settimane.