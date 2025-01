Ibrahimovic Milan, il retroscena di Pioli: «Ricorderò per sempre questa discussione con lui». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Pioli ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan. Di seguito le sue parole su Ibrahimovic.

IBRAHIMOVIC – «Lui mi ha scritto quando ho firmato per l’Al-Nassr, io gli ho fatto i complimenti dopo Madrid. Ci siamo riabbracciato qui a Riad. E’ stato un piacere allenarlo, non facile, ma proprio per questo un piacere. Ricorderà senz’altro una discussione importante nel mio ufficio. A me è servita».