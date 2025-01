Ibrahimovic Milan, clamorosa stoccata di Criscitiello allo svedese! C’entra la vittoria in Supercoppa, cosa ha detto il giornalista

Ibrahimovic Milan, arriva la clamorosa stoccata di Michele Criscitiello, noto giornalista, allo svedese dopo il discorso post Supercoppa

Intervenuto a Sportitalia, Michele Criscitiello ha criticato così Zlatan Ibrahimovic, dirigente del Milan:

PAROLE – «Se tu devi fare un discorso alla squadra, e devi farlo da dirigente, lo devi fare senza i social. Bisogna saper perdere e bisogna saper vincere, secondo me Ibrahimovic non sa né perdere e né vincere da dirigente. E se tu due settimane fa, alla festa dei 125 anni del Milan, entri dall’entrata secondaria, esci, ti nascondi e non ci metti la faccia poi non mi fai il video. Vuoi fare il discorso alla squadra? Fallo. Devi farlo. Ma non sapendo che ti stanno riprendendo, e non sapendo che poi quella roba deve finire sui social. Se io devo parlare con la mia squadra, nel bene o nel male, non faccio venire i social media manager con tutti quanti e mi riprendi col telefonino».