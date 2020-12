Ibrahimovic: «La squadra deve avere il coraggio per lo scudetto»

Zlatan Ibrahimovic ha ricevuto il premio alla carriera nel corso dei Gazzetta Sport Awards 2020. Ecco le parole dello svedese

Zlatan Ibrahimovic ha ricevuto il premio alla carriera nel corso dei Gazzetta Sport Awards 2020. Ecco le parole dello svedese: «Per stare in forma mi sto allenando tanto. Quando ti alleni bene ti torna tutto indietro. Sapevo che dovevo fare di più per stare bene, ho gente che mi fa stare bene.

Quando sono arrivato al Milan loro non erano al top. Quelli che sono tornati al Milna per la seconda volta non sono andati bene. Per me era una sfida, sono tornato e ho detto ‘Ora faccio Zlatan Ibrahimovic’.

Ogni trofeo ha la sua storia, significa che hai fatto qualcosa di positivo. La squadra deve avere il coraggio di vincere lo scudetto. La squadra deve avere fame»